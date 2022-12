Além do Cristo Redentor, monumentos e prédios em outros estados também receberão a mesma iluminação - Riotur / Divulgação

Publicado 30/11/2022 18:23 | Atualizado 30/11/2022 19:24

Rio – O monumento do Cristo Redentor será iluminado pela cor laranja, nesta quinta-feira (1º), para conscientizar e alertar sobre o câncer de pele. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no triênio 2023-2025 serão registrados, por ano, 9 mil novos casos de câncer de pele melanoma e mais de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma, este último com diagnóstico previsto para pouco mais de 118 mil mulheres.



A ação faz parte do Dezembro Laranja, campanha promovida anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

"É muito importante que a população conheça mais sobre a doença. Quando vemos a iluminação em locais de grande movimentação, chama-se atenção para a relevância desse problema de saúde pública. A curiosidade é despertada e muitos vão em busca de outras informações sobre o porquê do uso daquela cor", explica o presidente da SBD, Mauro Enokihara. Além do Cristo Redentor, monumentos e prédios em outros estados também receberão a mesma iluminação.



A edição deste ano tem como tema "Não espere até sentir na pele". A intenção é colocar no centro dos debates os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares em virtude de suas atividades, além de fazer um alerta para todos que tomam sol em horários de lazer.



A iniciativa desse ano também ganha fôlego com a retomada dos mutirões gratuitos à população para identificar casos novos da doença. Os atendimentos estão previstos para acontecer no próximo sábado (3), das 9h às 15h. Ao todo, serão aproximadamente 100 postos cadastrados e espalhados pelo Brasil nos quais os pacientes contarão com o atendimento de especialistas da SBD e receberão informações sobre prevenção ao câncer da pele. Pacientes que tiverem lesão suspeita serão encaminhados para tratamento. O acolhimento será feito por ordem de chegada, dentro de um número limitado de consultas.



Para se prevenir contra o câncer de pele, basta adotar uma rotina de cuidados simples, como o uso de chapéus, camisetas, óculos escuros e protetores solares. É indicado também evitar a exposição solar, sobretudo entre 9h e 15h, e usar filtros solares com FPS 30 ou mais diariamente e não somente em horários de lazer. Por fim, é recomendado consultar-se com um médico dermatologista ao menos uma vez por ano para realizar exame completo.