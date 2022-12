Segunda fase da Operação Fim da Linha prende quatro policiais civis por envolvimento com jogos de azar - Divulgação/MPRJ

Publicado 01/12/2022 20:52 | Atualizado 01/12/2022 21:06

Rio - O policial civil preso nesta quinta-feira (1º) por envolvimento com jogos de azar , foi exonerado da Secretaria da Casa Civil do governo do Rio, onde era lotado desde 2020. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro. A prisão do inspetor, também conhecido como 'Brunão', aconteceu durante a segunda, realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI).