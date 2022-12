Município de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, declara situação de emergência por causa das chuvas - Reprodução/ Portal Jornada

Município de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, declara situação de emergência por causa das chuvasReprodução/ Portal Jornada

Publicado 01/12/2022 19:39 | Atualizado 01/12/2022 19:48



Rio - O município de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, declarou, nesta quinta-feira (1º), situação de emergência em áreas afetadas pelas fortes chuvas. O documento foi assinado pelo prefeito Valmir Lessa diante da necessidade de atuação na pronta resposta, em ações de assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Na quarta-feira (30), Soemia Santana de Souza, de 62 anos, morreu após ficar soterrada no bairro da Bocaina . A filha, que também ficou soterrada, segue internada em estado grave no Hospital Municipal Ana Moreira.

A cidade registrou pontos de alagamentos na tarde desta quarta-feira (30), em decorrência de fortes chuvas. O nível dos rios e córregos subiram, causando transbordo. Também foram registrados deslizamentos de encostas.

O Hospital Municipal Ana Moreira registrou 22 atendimentos, sendo cinco deles de pessoas feridas. Foram suspensas as aulas na Rede Municipal de Ensino nesta quinta-feira (1º) e sexta (2). Além disso, três unidades de saúde, também afetadas pela chuva, não abriram nesta quinta-feira. Cerca de 25 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Abrigos estão sendo montados para as famílias.

O decreto autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação junto às comunidades. Além disso, também fica autorizada a mobilização dos órgãos municipais para atuarem sob coordenação da Defesa Civil nas ações de reconstrução do cenário.



O documento diz ainda que, de acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente.

O prefeito Valmir acompanhou a situação nas ruas, nesta quinta-feira (1º), visitando os locais atingidos pela chuva. Equipes da Secretaria de Estado das Cidades também estão no município.