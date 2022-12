Marcos Lerroy, no alto do abre-alas, no Carnaval de 2022 - Divulgação

Publicado 01/12/2022 18:17

Rio - O Governo do Rio abriu as inscrições para quem deseja participar do edital "Não Deixa o Samba Morrer RJ 2". A chamada pública, exclusiva para escolas de samba de todas as séries, é dividida em três categorias e vai premiar 84 agremiações com investimento total de R$ 4,32 milhões.

"O governo não olha para o Carnaval apenas como uma festa. Investir no Maior Espetáculo da Terra é uma aposta na cultura, no turismo e, consequentemente, no crescimento da nossa economia e na valorização da identidade cultural do cidadão fluminense", disse o governador Cláudio Castro.

De acordo com o governo, o edital de credenciamento das escolas de samba visa premiar, financeiramente, propostas de ações de manutenção das atividades de Carnaval, promovendo o samba como manifestação cultural. O edital contempla as escolas das séries Especial, Ouro, Prata, Bronze, além de escolas independentes e mirins.

"O espetáculo está garantido em 2023 e vai celebrar a cultura rica e plural de todo o estado. Neste ano, por exemplo, a rede de hotelaria nas cidades fora da capital atingiu 90 % de taxa de ocupação durante o período das festividades. Isso mostra que investir no Carnaval é investir na cadeia produtiva cultural, no empreendedorismo e na geração de emprego e renda", ressaltou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

As inscrições ficam abertas até as 18h do dia 15 de dezembro, pela plataforma Desenvolve Cultura, no link

O edital "Não Deixa o Samba Morrer RJ 2" faz parte do pacote "Folia RJ 2023", que ainda contempla as chamadas "Bloco nas Ruas RJ", "Folias de Reis RJ" e "Turmas de Bate-Bolas RJ". Somadas, vão garantir investimento de R$ 12 milhões para a festa do Rei Momo.

Veja as categorias

A chamada é voltada para escolas de samba constituídas como pessoas jurídicas. Entretanto, cada contemplado deve realizar, no mínimo, uma ação de forma presencial no Estado do Rio de Janeiro, tendo como público-alvo, preferencialmente, instituições de ensino públicas ou organizações da sociedade civil, podendo ser oficinas, palestras ou exposição de caráter educativo com o intuito de transmitir os saberes e práticas da escola de samba.

Além das ações, será necessário a entrega do registro da execução da proposta/contrapartida em formato de vídeo, com duração mínima de dez minutos, gravado e disponibilizado gratuitamente, na íntegra, através de link permanente.

Categoria A: Os proponentes devem pertencer à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro - Liesa (Série Especial). Serão concedidos 12 prêmios de R$ 150 mil, totalizando R$ 1,8 milhão.

Categoria B: Os proponentes devem pertencer à Liga Independente do Grupo A do Rio de Janeiro - Liga RJ (Série Ouro). Serão concedidos 12 prêmios de R$ 60 mil, totalizando R$ 720 mil.

Categoria C: Os proponentes devem ser escolas de samba não pertencentes a ligas (Série Prata, Bronze ou Independentes), ou escolas mirins. Serão concedidos 60 prêmios de R$ 30 mil, totalizando R$ 1,8 milhão.