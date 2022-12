Caso foi encaminhado para a 121ª DP (Casimiro de Abreu) - Reprodução Google

Publicado 01/12/2022 18:58 | Atualizado 01/12/2022 19:49

Rio – A Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu dois adolescentes, nesta quinta-feira (1º), em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do estado.

Segundo a corporação, prisões e apreensões decorreram de uma ação realizada por policiais militares do 32º BPM (Macaé) contra um grupo criminoso, acusado de efetuar disparos de arma de fogo na região do Mirante do Poeta.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas, um revólver e drogas.

O caso foi registrado na 121ª DP (Casimiro de Abreu).