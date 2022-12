Operação da linha 2 do metrô volta a normalidade após intenso tiroteio em Thomaz Coelho - Divulgação

Publicado 01/12/2022 23:06

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município voltou ao estágio de normalidade às 22h10 desta quinta-feira (1º), devido à normalização e ao retorno da operação da Linha 2 do MetrôRio após intenso tiroteio em Thomaz Coelho , Zona Norte do Rio.

RIO RETORNOU AO ESTÁGIO DE NORMALIDADE | O COR informa que o município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO DE NORMALIDADE às 22h10 desta quinta-feira (01/12/2022) devido à normalização e ao retorno da operação da Linha 2 do MetrôRio.



O Rio chegou a entrar em estágio de mobilização , às 18h45. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

Tiroteio deixa ao menos cinco pessoas mortas em Thomaz Coelho

A paralisação da linha 2 do metrô aconteceu após intenso tiroteio em Thomaz Coelho, na Zona Norte do Rio, que deixou pelo menos cinco pessoas mortas no fim da tarde desta quinta-feira (1º). Segundo informações preliminares, bandidos que faziam um bonde entre comunidades passavam pela Avenida Pastor Martin Luther King, na altura da estação de metrô, quando foram surpreendidos por PMs. Os agentes apreenderam cinco fuzis.

A Avenida Pastor Martin Luther King Jr. ficou fechada na altura da região, para garantir a segurança da população. Às 19h23, a Polícia Militar informou que a via foi liberada e o policiamento foi reforçado.