Carapebus sofre com alagamentos devido a forte chuva que atingiu a região nesta quarta-feira (30) - Divulgação

Carapebus sofre com alagamentos devido a forte chuva que atingiu a região nesta quarta-feira (30)Divulgação

Publicado 01/12/2022 13:52 | Atualizado 01/12/2022 15:42

Rio - Um idoso morreu após ser atingido por um raio nesta quarta-feira (30) em uma fazenda de Carapebus, no Norte Fluminense. A informação foi confirmada pelo prefeito do município Bernard Tavares (Republicanos). A cidade está em estado de calamidade pública devido à forte chuva que atingiu a região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo por volta das 16h em uma área de pasto. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. De acordo com o prefeito Bernard Tavares, a recomendação para os munícipes é que fiquem em casa e evitem circular por locais alagados.

"Permaneçam em suas casas. Evitem ficar nas ruas e em casa vocês estão seguros. A previsão do tempo está marcando chuva. Tivemos a infeliz notícia de que um cidadão foi atingido por um raio enquanto trabalhava em seu pasto. Pedimos que vocês continuem em casa pois é o lugar mais seguro. Estamos diante da pior tragédia natural da história de Carapebus. É Um momento difícil", disse através de uma rede social.

Por causa da chuva, as aulas na cidade foram suspensas nesta quinta-feira (1º). Questionada, a prefeitura ainda não respondeu sobre números de feridos e desabrigados.

Morte também em Conceição de Macabu

Uma idosa, identificada como Soemia Santana de Souza Tavares, de 62 anos, morreu após ficar soterrada em um desabamento no bairro Bocaina, em Conceição de Macabu, também no Norte Fluminense, nesta quarta-feira (30). A filha dela, que também ficou soterrada, está internada em estado grave no Hospital Municipal Ana Moreira.

Segundo a prefeitura da cidade, a unidade de saúde registrou 22 atendimentos, sendo cinco deles de pessoas feridas. Cerca de 80 pessoas estão desalojadas e 05 desabrigadas. Foram suspensas as aulas na Rede Municipal de Ensino nesta quinta-feira (1º) e sexta (2). Além disso, três unidades de saúde, também afetadas pela chuva, não abrem nesta quinta-feira.

O município de Conceição de Macabu registrou pontos de alagamentos na tarde desta quarta-feira (30), em decorrência de fortes chuvas. O nível dos rios e córregos subiram, causando transbordo. Também foram registrados deslizamentos de encostas.