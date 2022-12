A carga foi localizada em um veículo abandonado - Divulgação/PMERJ

Publicado 01/12/2022 15:00 | Atualizado 01/12/2022 15:37

Rio - A Polícia Militar recuperou uma carga roubada de artigos vendidos em lojas virtuais, avaliada em mais de R$ 10 mil, em um dos acessos da comunidade Vila Operária, em Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (1º).



De acordo com a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionados para fazer buscas pela carga que havia sido roubada na região. A equipe conseguiu encontrar um veículo abandonado com parte do material roubado. A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Posse).