Ação foi realizada por equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm)Divulgação

Publicado 01/12/2022 14:50 | Atualizado 01/12/2022 15:40

Rio – Uma fábrica clandestina de carvão, que ocupa uma área verde no bairro de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi desmantelada na manhã desta quinta-feira (1º) por policiais militares.



De acordo com a PM, equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) foram até a Rua Augusto José, em um local conhecido como "Cantinho da Jack", onde encontraram cinco fornos para fabricação de carvão, que logo foram desarticulados.

Ainda segundo a corporação, com a chegada dos policiais na carvoaria, os trabalhadores fugiram em direção a uma colina. Na ação, os agentes apreenderam 265 sacos de carvão. Ainda segundo a corporação, com a chegada dos policiais na carvoaria, os trabalhadores fugiram em direção a uma colina. Na ação, os agentes apreenderam 265 sacos de carvão.

O caso foi apresentado na 61ª DP (Xerém).

Outra carvoaria clandestina foi desmantelada em Caxias

Em agosto, a PM estourou seis fornos ilegais de carvão em pleno funcionamento, também em Caxias . O caso aconteceu após os agentes terem recibo uma denúncia do Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, para averiguar a fumaça que saía de um endereço Rua Augusto José, no Parque Capivari.

Na ação, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca apreenderam também 800 sacos embalados de carvão e outros 35 sacos de ráfia contendo 25 quilos de carvão sem inscrição.