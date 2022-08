Áre de 600 m² estava localizadaa no Parque Capivari, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação

Rio- Policiais militares estouraram seis fornos ilegais de carvão em pleno funcionamento, em Caxias, Baixada Fluminense, no último sábado (06). O caso aconteceu após os agentes terem recibo uma denúncia do Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, para averiguar a fumaça que saía de um endereço Rua Augusto José, no Parque Capivari.



Na ação, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca apreenderam também 800 sacos embalados de carvão e outros 35 sacos de ráfia contendo 25 quilos de carvão sem inscrição.



Segundo os policiais, a carvoaria estava instalada em uma área de 600 m², com várias árvores cortadas e preparadas para serem queimadas nos fornos. Os sacos já finalizados eram armazenados em um terreno ao lado, onde havia um galpão. Ainda de acordo com a PM, o proprietário do local foi contatado e, quando indagado sobra as licenças ambientais necessárias para a atividade, informou que não tinha nenhuma autorização.



O proprietário foi encaminhado para a 61ª DP (Xerém), onde foi registrada ocorrência. O homem foi preso com base na lei de crimes ambientais, que diz que receber ou adquirir lenha, madeira, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem autorização prevê detenção de até um ano e pagamento de multa.



Desde o início do ano, o Linha Verde já cadastrou mais de 11.700 denúncias sobre crimes ambientais em todo o estado do Rio. Ou seja, 2 mil a mais do que o mesmo período no ano passado.

É importante ressaltar que crimes ambientais no estado podem ser denunciados através dos telefones 0300-253-1177 ou (21) 2253-1177. É possível, também, usar o aplicativo de celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp (21) 99973-1177, ou, ainda, acessar o site do Disque Denúncia e Facebook. Em todos os casos, o anonimato é garantido.