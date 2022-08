Ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 - Arquivo / Agência O Dia

Ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 Arquivo / Agência O Dia

Publicado 07/08/2022 18:41

Rio - A Justiça Federal condenou o sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa a quatro anos e oito meses de prisão pela importação de 16 peças de fuzil AR-15. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF) e também acusava a mulher de Lessa, Elaine Pereira Figueiredo, mas ela foi absolvida. As peças importadas eram as chamadas "quebra chamas", para eliminar a claridade gerada no disparo e, assim, ocultar a posição do atirador.

Os equipamentos foram interceptados pela Receita Federal, em 2017, vieram de Hong Kong e teriam destino uma academia de propriedade do casal em Rio das Pedras, comunidade dominada por milícia da Zona Oeste do Rio.

Na época, o "quebra chamas" era de uso restrito do Exército, o que foi mudado, em 2021, por decreto federal, utilizado pela defesa do réu. O MPF alegou no inquérito que o envio a cidadão comum não seria permitida. A juíza determinou que o material apreendido seja enviado ao Exército para reutilização ou destruição, caso não tenha finalidade para o órgão.

"O material importado se destina a dificultar a identificação da origem dos disparos de fuzis AR-15, ordinariamente empregados por organizações criminosas que controlam vastos territórios da cidade do Rio de Janeiro, onde aterrorizam, ferem e matam moradores e agentes da segurança pública de forma indiscriminada.", diz Adriana Alves dos Santos Cruz, da 5ª Vara Criminal Federal, no texto da sentença.

Ronnie é acusado de matar a então vereadora do PSOL Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018, quando ambos voltavam de um evento na Lapa. Em julho, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão contra o ex-PM, desta vez por contrabando internacional de componentes de armas de fogo, principalmente fuzis, que eram enviados dos Estados Unidos ao Rio.

A filha dele, Mohana Lessa, também foi indiciada por suspeita de mandar o material para o pai quando vivia naquele país. Na ocasião, Ronnie já estava em um presídio de segurança máxima.