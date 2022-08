Wilson José Câmara de Oliveira, 37 anos, é o principal suspeito de matar o advogado Victor Stephen Coelho Pereira - Divulgação

Publicado 07/08/2022 15:58 | Atualizado 07/08/2022 17:22

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste domingo (7), o principal suspeito de assassinar o advogado Victor Stephen Coelho Pereira à facadas , no último dia 23, em um bar, na Lapa. A prisão de Wilson José Câmara de Oliveira, 37, foi realizada por agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia). Ainda não há informações sobre as circunstâncias da prisão do suspeito, que estava foragido.

Wilson foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde o inquérito do homicídio está sendo conduzido. Com uma vasta ficha criminal, ele tem sete anotações desde 2005, a maioria por roubo. Em 2018, o suspeito foi preso em flagrante após tentar esfaquear uma vítima de assalto , que reagiu, na Avenida Rio Branco, Região Central. Ele estava em prisão domiciliar desde fevereiro de 2022, cinco meses antes do assassinato.

Relembre o caso

O advogado Victor Stephen Coelho, 27, foi morto nas imediações da Praça da República, no Centro do Rio, durante a madrugada do dia 23 de julho, um sábado. Segundo testemunhas, Victor havia saído para se divertir com amigos, mas acabou sendo vítima de um assalto quando estava se encaminhando para voltar para casa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo, que tinha marcas de facadas, foi encontrado em uma área perto da estação Saara do VLT, em frente à entrada lateral do Campo de Santana. Victor também teve a carteira e o celular roubados. O corpo chegou sem identificação ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima era advogado e morava no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

O advogado foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério do Caju, também na Zona Norte.

Em um vídeo de câmeras de segurança , é possível ver o momento em que um suspeito mata a Victor facadas. Em menos de 20 segundos, o assassino aparece nas imagens correndo atrás da vítima e lhe dando chutes, até fazê-la cair. Em seguida, o criminoso, que ainda não foi identificado, esfaqueia o advogado, rouba seu celular e a carteira.

Pela filmagem, é possível notar que, no canto superior direito, uma pessoa que esperava sentada pelo trem, na estação Saara do VLT, presencia todo o ocorrido e até se levanta, assustada, permanecendo paralisada durante ação do criminoso. O suspeito vestia casaco e calça cumprida. A testemunha vê, inclusive, quando o assassino foge, aos tropeços.

Câmeras de segurança captaram o momento do ataque que vitimou o advogado Victor Stephen Coelho Pereira, 27 anos, durante um assalto, no Centro, no último dia 23#ODia

* Estagiária Beatriz Coutinho sob a supervisão de Larissa Amaral