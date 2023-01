O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 09:41

Rio - Três homens foram presos, em flagrante, pela Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (5), suspeitos de invadir uma casa no Grajaú, Zona Norte do Rio. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com a PM, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para verificar uma denúncia de invasão e foram até uma residência, na Rua Araxá.

Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que o portão do imóvel havia sido arrombado e vasculharam a casa. Durante a ação, a equipe encontrou o trio, que carregava quatro bolsas cheias de objetos da residência.

Com os suspeitos, a equipe apreendeu um revólver falso. A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).