Viaturas da PM estão posicionadas próximas à UPA da Cidade de Deus - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 09:03 | Atualizado 05/01/2023 09:56

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira (5), operações em diversas comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio. Equipes atuam no combate ao crime organizado nas favelas do Furquim Mendes e Dique, entre o Jardim América e Vigário Geral, e nos Morros do São João, da Matriz, do Quieto e dos Macacos, nos bairros do Engenho Novo, Sampaio e Vila Isabel, respectivamente. Há ainda ação na Cidade de Deus, em Jacarepaguá.

Policiais do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) estão nas comunidades do Engenho Novo, Sampaio e Vila Isabel, onde um veículo foi recuperado, enquanto equipes do 16º BPM (Olaria) atuam nas favelas do Jardim América e Vigário Geral. Ainda não há informações de prisões ou apreensões no Furquim Mendes e Dique. Já na Cidade de Deus, atuam militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Batalhão de Operações Especiais Policiais (Bope). Até o momento, não há registro de presos ou material ilícito encontrado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Clínica da Família José Neves, na região da Cidade de Deus, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta quinta-feira. Nas demais localidades, as unidades de saúde estão funcionando normalmente.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) informou que as operações policiais impactaram duas escolas na Cidade de Deus e uma na região do São João. A pasta destacou que o ano letivo ainda não se iniciou, portanto as unidades da rede municipal estão abertas apenas para atendimento administrativo. A SME ressaltou ainda que, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em áreas de confronto, para mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.