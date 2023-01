Orochi aparece em suas redes sociais ostentando um cordão avaliado em R$ 500 mil - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/01/2023 16:28

Os seguranças foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em Búzios, na Região dos Lagos, na madrugada desta quinta-feira (5), e liberados após pagamento de fiança. Os dois PMs faziam a segurança de Flávio Cesar Costa de Castro, cantor de rap conhecido como Orochi, e foram flagrados com uma espingarda calibre 12 camuflada, cuja imagem foi postada pelo cantor nas redes sociais.



O cordão de ouro, com o dizer "Vida cara", foi ostentado pelo cantor durante a viagem para Búzios. Vídeos e fotos compartilhados em sua rede sociais mostram o artista curtindo o dia em uma lancha ao lado dos amigos.

Além de Orochi e os dois PMs, um quarto homem indiciado é amigo do cantor, o produtor musical Matheus Portugal, que trabalha com o também rapper Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, e foi identificado como quem aparece nos vídeos segurando a espingarda. Ele não estava na casa, mas também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na residência foram encontradas algumas drogas, como maconha, ecstasy e loló, além de uma pistola. Segundo a Desarme, as gravações do sistema interno de segurança do imóvel foram apreendidas e será verificado se Orochi ou algum outro amigo portou a arma de fogo durante a estadia no local.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a Corregedoria da corporação acompanha o caso e abriu um procedimento para apurar as circunstâncias.