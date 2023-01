Fernanda, namorada de Daniel Mascarenhas, de 31 anos, morto vítima de esfaqueamento, na porta do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 16:03

Rio – O enterro de Daniel Mascarenhas da Silva, de 31 anos, aconteceu nesta quinta-feira (5), às 15h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Daniel foi morto a facadas em uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira (4), na Praça da República, no Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado para o caso por volta das 2h10, mas encontrou Daniel sem vida ao chegar ao endereço.

Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) também ao endereço da ocorrência e encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros no local prestando os primeiros atendimentos. Ao lado da vítima, segundo os policiais, uma faca e uma arma de fogo falsas foram encontradas.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde o caso foi registrado. O corpo de Daniel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, ainda na madrugada.

Familiares do jovem estiveram na unidade, no fim da manhã de quarta-feira (4), para fazer o reconhecimento do corpo. Bem abalados, os parentes não quiseram falar com a imprensa.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios fizeram perícia no local do crime. As equipes também buscam imagens de câmeras de segurança e fazem diligências para colher testemunhos que possam levar aos autores do crime.