Benção foi instituída há 135 anos pelo frei Fidélis de Ávola - Divulgação

Benção foi instituída há 135 anos pelo frei Fidélis de ÁvolaDivulgação

Publicado 05/01/2023 15:28 | Atualizado 05/01/2023 16:05

Rio – Quem deseja começar o ano de 2023 com o pé direito não pode perder a tradicional bênção dos frades capuchinhos que acontecerá nesta sexta-feira (6), no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, Zona Norte.



Instituída há 135 anos pelo frei Fidélis de Ávola, a bênção dos frades barbadinhos, como também são conhecidos os integrantes da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos do Rio, é Patrimônio Cultural carioca e acontece tradicionalmente na primeira sexta-feira do mês, embora a procura seja maior na primeira sexta do ano, quando as esperanças estão mais acaloradas devido ao novo ciclo que se inicia.

fotogaleria

A primeira missa será celebrada às 5h da manhã, seguida de celebrações de hora em hora, com a última às 18h. Os fiéis que forem participar deverão acessar o templo e, ao final, seguir para o pátio, onde acontecerá a bênção com aspersão de água benta.



"As bênçãos são dadas a todas as pessoas que acorrem aqui ao Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos desde o final de 1800, especificamente a partir de 1931, aqui na Tijuca. Após cada missa, de hora em hora, as pessoas recebem a água benta em sinal de proteção", afirmou o frei Jorge Luiz de Oliveira, reitor e pároco.



A história do Frei Fidélis de Ávola e a tradição



Segundo a história, a tradição teria se iniciado ainda em 1886. Naquela época, frei Fidélis de Ávola, um fervoroso devoto de Nossa Senhora de Lourdes, foi curado de uma grave enfermidade com água benta. Por isso, mandou construir uma gruta dedicada à santa ao lado da então igreja de São Sebastião, localizada no Morro do Castelo, no Centro do Rio. Desde então, os freis franciscanos capuchinhos passaram a dar a bênção sempre na primeira sexta-feira de cada mês.



Ao longo dos anos, a procura pela bênção especial, concedida pelos às sextas, foi aumentando junto com a crença de que tal proteção na primeira sexta-feira do ano concederia as graças de um bom e abençoado ciclo. A primeira missa será celebrada às 5h da manhã, seguida de celebrações de hora em hora, com a última às 18h. Os fiéis que forem participar deverão acessar o templo e, ao final, seguir para o pátio, onde acontecerá a bênção com aspersão de água benta."As bênçãos são dadas a todas as pessoas que acorrem aqui ao Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos desde o final de 1800, especificamente a partir de 1931, aqui na Tijuca. Após cada missa, de hora em hora, as pessoas recebem a água benta em sinal de proteção", afirmou o frei Jorge Luiz de Oliveira, reitor e pároco.Segundo a história, a tradição teria se iniciado ainda em 1886. Naquela época, frei Fidélis de Ávola, um fervoroso devoto de Nossa Senhora de Lourdes, foi curado de uma grave enfermidade com água benta. Por isso, mandou construir uma gruta dedicada à santa ao lado da então igreja de São Sebastião, localizada no Morro do Castelo, no Centro do Rio. Desde então, os freis franciscanos capuchinhos passaram a dar a bênção sempre na primeira sexta-feira de cada mês.Ao longo dos anos, a procura pela bênção especial, concedida pelos às sextas, foi aumentando junto com a crença de que tal proteção na primeira sexta-feira do ano concederia as graças de um bom e abençoado ciclo.

Com a transferência, em 1931, da Igreja do Morro do Castelo para a Rua Haddock Lobo, também na Tijuca, a bênção passou a ser dada no Santuário Basílica de São Sebastião – Frades Capuchinhos.