Vendedora ambulante é agredida por guarda-municipal na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na madrugada do dia 31 de dezembro - Reprodução

Publicado 05/01/2023 20:32 | Atualizado 05/01/2023 22:21

Rio – Uma vendedora ambulante de 41 anos foi agredida por um guarda municipal após uma abordagem, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na madrugada do último sábado (31). A agressão foi gravada por uma pessoa que estava próxima ao local.

Nas imagens é possível ver Silvani Fernandes da Silva caída de costas no chão, chorando e gritando por ajuda, com um guarda municipal com os joelhos nas costas dela tentando algemá-la. Outros guardas municipais estão parados de pé, ao lado da vítima, até que uma guarda chega correndo e socorre Silvani. O homem, então, procura nos bolsos a chave da algema para soltar a ambulante.

Homem flagra vendedora ambulante sendo agredida fisicamente por guarda-municipal em Copacabana, em 31 de dezembro de 2022.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/2QuIA3rj2w — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2023

À reportagem do DIA , Silvani contou que dois caminhões e 15 picapes da Guarda Municipal Rio (GMRio) cercaram o quarteirão, na altura das ruas Siqueira Campos e Figueiredo de Magalhães, da Praia de Copacabana, e os agentes desceram em direção aos ambulantes, que correram e os GMs foram atrás.

A vendedora de sucos, batidas de frutas, água e drinks disse ainda que largou o carrinho de trabalho quando um dos guardas a alcançou e gritou "perdeu". Quando ela foi retirar a bolsa dela e a fruteira do carrinho, o guarda municipal socou a fruteira, fazendo com que as frutas se espalhassem pelo chão. Em seguida, ele espirrou spray de pimenta no rosto dela.



Silvani, então, caiu no chão, e o guarda municipal chutou as costas dela e algemou um de seus braços, além de ter apertado a cabeça dela no chão. Ela, de acordo com o seu relato, gritou "vou morrer", "estou sem ar", mas ele continuou tentando algemar o outro braço da mulher.



Ainda segundo o que depoimento, uma guarda municipal atravessou correndo, em direção ao ocorrido, e pediu para o seu colega de trabalho retirar a algema da ambulante. Ela disse ainda que estavam filmando. O guarda teria ficado desesperado e passou a procurar a chave, que havia perdido.



Após retirar a algema da vendedora, o guarda, segundo Silvani, a acusou de ter jogado uma garrafa de vidro contra ele. Ela nega o ocorrido.



A guarda municipal pegou, então, a bolsa da ambulante que havia ficado no carrinho, apreendido dentro do caminhão da GMRio. Segundo a vendedora, a bolsa estava aberta, sem os documentos e carteira da vítima. Ela registrou a ocorrência na 6ª DP (Cidade Nova).

A Secretaria Municipal de Ordem Pùblica (Seop) informou que "a mulher que aparece no vídeo desacatou os agentes durante a operação de fiscalização da prefeitura no bairro de Copacabana. Ela estava exercendo atividade ilegal, como ambulante irregular, e portava garrafas de vidro, várias facas e estrutura.



A ambulante ilegal, antes de ser detida pelos agentes da Seop, já tinha quebrado uma garrafa de vidro nas costas de um deles. A imobilização aconteceu por ela pegar uma faca e ir em direção a equipe. Nesse mesmo dia, quatro agentes foram lesionados durante a ação de fiscalização".



Procurada pelo DIA, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço está aberto.