Desmonte do acampamento de bolsonaristas no CML, no Centro do RioEstefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 12:35 | Atualizado 09/01/2023 13:40

Rio - Bolsonaristas começaram a desmontar o acampamento golpista em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste (CML), no Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira (9). Durante a desmobilização, um fotógrafo foi agredido por manifestantes.



Faixas com dizeres antidemocráticos foram recolhidas das grades que cercavam as tendas e pallets usados no acampamento começaram a ser empilhados.



No decorrer da retirada dos objetos, bolsonaristas ameaçaram aos gritos jornalistas que faziam a cobertura da ação. Um fotógrafo recebeu tapas de radicais enquanto fotografava o desmonte.

No momento, cerca de 20% de todo o acampamento bolsonarista já foi desmontado. Não há movimentação de policiais ou guardas municipais próximo ao local.



A desmobilização atendeu a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF), e um



Na ordem, Moraes determinou "a desocupação e dissolução total, em 24 horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes".



Já no pedido assinado pelo procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Júlio José Araújo Júnior, ele requisitou ao general André Luís Novaes de Miranda, do Comando Militar do Leste, "que adote imediatamente todas as providências necessárias para promover a desocupação do acampamento situado em área contígua ao prédio desse comando, inclusive mediante auxílio da Polícia Militar e outras forças de segurança, informando, no prazo máximo de 12 horas, o resultado de tais medidas".