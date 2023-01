Santo Antônio de Pádua, no Noroeste do estado, é atingido por enchentes do Rio Pomba - Divulgação / Defesa Civil de Santo Antônio de Pádua

Publicado 09/01/2023 19:24 | Atualizado 10/01/2023 07:38

Rio – Mais de 15 mil pessoas foram afetadas, 6.800 ficaram desalojadas e 21 desabrigadas em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste do estado do Rio, devido a enchentes do Rio Pomba, que aconteceram entre sexta-feira (6) e o último domingo (8). Não houve vítimas fatais.

Segundo a Defesa Civil do município, moradores começaram a retornar para as suas casas nesta segunda-feira (9), por volta das 14h. Já as principais vias de acesso à cidade foram liberadas para tráfego também nesta segunda-feira, aproximadamente às 9h30.

Neste momento, o Rio Pomba está 16 cm a mais do limite de transbordo, que é de 5 m. Ruas mais baixas e ribeirinhas continuam inundadas no bairro Tavares. A água escoou nos demais locais da cidade, de acordo com a prefeitura. O nível mais alto do rio foi 6,52 m, que é 1,52 m acima da cota de transbordo, atingido no sábado (10), às 10h.

Segundo a Defesa Civil, quando o rio chegar a 5 metros, toda a cidade estará com suas ruas livres da enchente. A previsão é que seja ainda nesta segunda-feira, por volta das 21h.

Já em Laje do Muriaé, outra cidade do Noroeste do estado atingida por fortes chuvas e cheias desde a última sexta-feira (6), aproximadamente 1.173 pessoas foram afetadas, 645 desalojadas e 33 desabrigadas.



O nível do Rio Muriaé está 2m e 5 cm acima do nível de transbordo, que é 5,2 m. Segundo a Defesa Civil do município, a previsão de o rio voltar ao nível normal, que é 2,6 m, será na próxima quinta-feira (12), se não chover nas cabeceiras do Rio Muriaé, na cidade Miraí, em Minas Gerais.

Governo do Rio reforça serviços em cidades atingidas

O Governo do Estado informou que realiza uma força-tarefa com diferentes secretarias para atender os municípios mais afetados pelas chuvas dos últimos dias. Nesta segunda-feira (9), equipes das secretarias de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ), de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) e do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas nas regiões para prestar assistência à população.



A Sedec-RJ e o Cbmerj monitoram as precipitações em todo o estado, atuando para prevenir e minimizar danos. Segundo o governo, o Corpo de Bombeiros atendeu 50 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, deslizamentos, desabamentos, inundações e salvamentos de pessoas ilhadas. Desde sexta-feira (06), foram mais de 260 atendimentos.



Enquanto isso, a Sedec-RJ está em contato permanente com as prefeituras, dando suporte aos municípios. Na região Noroeste, onde foram registrados alagamentos, agentes da Defesa Civil estadual se reuniram com autoridades locais para avaliação dos prejuízos e a adoção de medidas para garantir a volta à normalidade.

Aluguel Social e Cartão Recomeçar para a população



Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a pasta está percorrendo os municípios atingidos pelas chuvas e já esteve em Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Cambuci e Miracema.



Programas como Aluguel Social e Recomeçar, assim como a entrega de cestas básicas, kit de higiene e limpeza, água e colchões, serão disponibilizados de acordo com as necessidades específicas de cada região. Equipes serão mobilizadas para Laje do Murié e Itaperuna nesta terça-feira (10).

RioSolidario lança campanha



O RioSolidario, instituição parceira do Governo do Estado, lançou a campanha Chuva de Solidariedade para ajudar famílias afetadas. A iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal (escova de dentes, pasta dental, sabonete, shampoo, fraldas infantis/geriátricas e absorventes higiênicos) e materiais de limpeza (cloro, álcool, sabão em pó, vassoura, rodo e pano de chão). Os itens podem ser doados na sede da instituição, na Travessa Euricles de Matos, nº 17, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.