Adriana Bombom e a filha Olívia Nobre, de 20 anos, que denunciou um abuso sexual sofrido no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Publicado 10/01/2023 13:48

Rio - A atriz e apresentadora Adriana Bombom afirmou nesta terça-feira (10) que o momento é de aguardar o trabalho da polícia. A filha de Bombom com Dudu Nobre, Olívia Nobre, de 20 anos, denunciou um abuso sexual sofrido em uma festa na madrugada de domingo (8) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A família esteve na segunda-feira no Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito. O caso está sob sigilo e é investigado pela 42ª DP (Recreio).

"Está tudo no controle da polícia. Agora é com eles e aguardar. Não tem muito o que dizer (neste momento)", afirmou a artista, que também disse que a família está bem na medida do possível.

Adriana Bombom afirmou por meio de sua conta no Instagram que o abuso sexual grave foi cometido contra Olívia em uma festa em casa. A jovem é cantora e utiliza o nome artístico Lily Nobre. A filha de Dudu Nobre foi convidada por amigos ao local, após um jantar em comemoração ao aniversário da mãe.

"É com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos para uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes. Ela foi vítima de abuso sexual grave. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade neste momento. Agradeço a todos que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração", escreveu Adriana Bombom.

A publicação recebeu a solidariedade de fãs e amigos. "Meu carinho", escreveu a rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo. O ator Dado Dolabella manifestou tristeza pelo ocorrido. "Os espíritos das trevas só procuram quem tem muita luz. Que a justiça seja feita!! Força, amadas!! A lei do retorno é implacável", disse o ator. A atriz Cacau Protasio também enviou solidariedade à Bombom: "Receba meu amor."

Em nota, o sambista Dudu Nobre pediu respeito à privacidade da filha. "Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na madrugada do último domingo. Na ocasião ela foi vítima de um abuso o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento", afirmou.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e segue sob sigilo.