Daniela Barros foi morta a tiros pelo ex-marido Rios Loureiro dentro de casa na RocinhaReprodução / Redes sociais

Publicado 10/01/2023 19:54

Rio - O corpo de Daniela Barros Soares, morta a tiros pelo ex-marido, será sepultado nesta quarta-feira (11) no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio. Até o momento, o horário do sepultamento ainda não foi definido. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira na comunidade da Rocinha, na Zona Sul.

O suspeito, Rios Loureiro de Souza Sablich, conhecido como Kinho, tinha três filhos com a vítima: dois gêmeos de 5 anos e uma menina de 7 anos. Daniela também deixa um filho de 12 anos, fruto de outro relacionamento.

De acordo com testemunhas, a mulher, de 29 anos, estava dormindo com o filho mais velho quando Kinho entrou na casa. Ele teria pedido ao adolescente que se retirasse do quarto para que ele conversasse com Daniela. Em seguida, o suspeito atirou na cabeça da vítima, que ainda estava dormindo, e deixou a residência.

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. A mulher chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

Rios se entregou na Cidade de Polícia e foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia nesta terça-feira teve a prisão convertida em preventiva.

Feminicídios na Rocinha

Quatro mulheres foram vítimas de feminicídio na Rocinha nos últimos 12 dias. Além de Daniela, Carmem Dias da Silva, Francisca Analice Mendes e Stephany Paiva foram mortas por companheiros na comunidade.

No último domingo (8), Carmem foi esfaqueada e assassinada pelo namorado Wendel Luka Silva Virgílio após uma discussão na casa da vítima. O suspeito foi preso e, nesta terça-feira, passou por audiência de custódia que decretou sua prisão preventiva.