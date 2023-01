Paloma Celeste Dantas e Bruno Pereira de Oliveira foram presos por policiais do 9ª DP (Catete) - Divulgação

Publicado 10/01/2023 18:52 | Atualizado 10/01/2023 19:02

Rio - Policiais da 9ª DP (Catete) prenderam, na tarde desta terça-feira (10), três pessoas apontadas como integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos, extorsões, estelionatos e receptação na Tijuca, Zona Norte do Rio. Bruno Pereira de Oliveira e Paloma Celeste Dantas da Silva estão entre os presos. Há ainda um menor de idade que foi detido pelos mesmos crimes.



O trio foi localizado após um trabalho de investigação do setor de inteligência da 9ª DP (Catete), sob o comando do delegado titular Felipe Santoro. Os agentes tomaram conhecimento que diversos produtos comprados com os cartões roubados de uma vítima da quadrilha seriam entregues em um endereço na Tijuca, destinado a Bruno. No local, constataram o fato e houve prisão em flagrante.

Em depoimento na sede policial, o homem confessou que recebeu os cartões bancários do adolescente detido, que praticava roubos de carros no Flamengo, Zona Sul do Rio. Após o roubo, a organização criminosa de Bruno e Paloma vendia e repassava os cartões bancários e celulares da vítima para outra parte da quadrilha. Esta, por sua vez, efetuava pix, transferências e diversas compras pela internet com dados das vítimas.

Conforme apurado, Paloma Celeste recebeu diversas quantias em suas contas bancárias, proveniente das extorsões praticadas contra as vítimas. Na última segunda-feira (10), a criminosa chegou a publicar uma mensagem agradecendo Bruno pelo depósito de R$ 10 mil na sua conta. "Minha conta recebeu uns R$ 10 mil essa semana. Bn (vulgo de Bruno) é muito p* cara, que isso", escreveu.

O casal e o menor de idade foram levados à 9ª DP (Catete) para cumprir as formalidades legais e já estão à disposição da Justiça. Segundo o delegado, as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha.