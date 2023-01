Suspeitos foram encaminhados à 110ª DP (Teresópolis) - Reprodução

Publicado 10/01/2023 18:13

Rio - Policiais da 110ª DP (Teresópolis) prenderam, nesta terça-feira (10), dois homens suspeitos de roubar e matar uma mulher asfixiada. No último sábado, o corpo de Ana Luiza Mascarenhas, de 45 anos, foi encontrado com uma sacola na cabeça em uma casa no bairro Cascata dos Amores, em Teresópolis.

Um dos presos era ex-funcionário da vítima. Os dois, que não tiveram as identificações divulgadas, teriam invadido a casa da mulher para furtar objetos. Entretanto, foram surpreendidos pela dona da residência. Com isso, eles a imobilizaram e asfixiaram até a morte.

Segundo as investigações, os suspeitos roubaram R$ 600 e realizaram saques com cartão da vítima para comprar drogas.

Após a investigação, os policiais civis localizaram e prenderam a dupla, que foi encaminhada à 110ª DP (Teresópolis).