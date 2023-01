Estação Méier, na Zona Norte - Redes Sociais / Agetransp

Publicado 10/01/2023 16:17 | Atualizado 10/01/2023 17:33

Rio – As estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, do ramal Deodoro, ficaram fechadas após duas ocorrências de trilhos partidos nas estações do Engenho Novo e Riachuelo, que foram divulgadas e estão sendo apuradas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio (Agetransp), nesta terça-feira (10).



A SuperVia começou a atuar no local por volta as 9h20 para manutenção de emergência. O trilho partido na estação Riachuelo já foi reparado, embora o conserto siga nos trilhos da estação Engenho Novo, com previsão para que seja normalizada às 18h30.



Segundo a SuperVia, com a normalização parcial e a reabertura das estações: trens para Japeri voltam a circular como trens expressos; trens paradores para a Central do Brasil não estão realizando parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Praça da Bandeira; e as estações Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Silva Freire foram reabertas para embarque e desembarque, porque os trens com destino a Santa Cruz já estão realizando parada em todas as estações do ramal Deodoro



A concessionária disse ainda que informou aos passageiros da situação através do sistema de áudio dos trens e estações.