As atividades serão oferecidas por diversas secretarias, como a de Esporte e Lazer e a de Educação - Divulgação / Secretaria de Esportes

As atividades serão oferecidas por diversas secretarias, como a de Esporte e Lazer e a de EducaçãoDivulgação / Secretaria de Esportes

Publicado 10/01/2023 17:14

Rio – Férias não precisam ser sinônimo de tédio. Por isso, a Prefeitura do Rio promoverá, neste mês, uma agenda recheada de oficinas, workshops, competições esportivas, jogos online e até uma colônia de férias. As atividades serão oferecidas pelas secretarias de Esporte e Lazer, Educação, Meio Ambiente e Clima, Ciência e Tecnologia, Juventude e Pessoa com Deficiência, e pretendem atender até 20 mil pessoas de diferentes idades. A programação completa e outras informações poderão ser acessadas através do link Para aqueles que não desgrudam da internet nem nas férias, a grande novidade deste ano pode ser animadora. É a Colônia de Férias Metaverso Carioquinha, que, do dia 23 ao dia 28 deste mês, ofertará atividades gratuitas baseadas nos temas "gamer" e "metaverso". O público, formado por crianças entre 6 a 14 anos, poderá criar um jogo na plataforma Roblox, um sistema de elaboração de games online como proposta de insercao no Metaverso. As inscrições estão abertas por meio das Naves do Conhecimento, e as vagas são limitadas.Já a partir da próxima terça-feira (17) ao dia 27 de janeiro, a Secretaria de Esporte e Lazer oferecerá oficinas de slackline, os famosos “piques”, queimado, vôlei, futebol, atividades aquáticas, gincanas e muitas outras atividades.

fotogaleria

A prefeitura também programou atividades gratuitas para aqueles que desejam ficar em contato com a natureza. Oito parques na cidade receberão a colônia de férias com atividades educativas como contação de histórias, jogos, trilhas e oficinas. Promovidas pela pasta do Meio Ambiente e Clima, as ações acontecerão em parque da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Bangu, Freguesia (Jacarepaguá), Lagoa, Copacabana, Grajaú e Ilha do Governador.Já os sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPDs) - localizados no Centro, Vila Isabel, São Conrado, Mato Alto, Irajá, Campo Grande e Santa Cruz - ofertarão aos seus mais de 3.200 usuários atividades como dança, práticas esportivas e pedagógicas, entre outras. A ação é organizada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência.Como muitos jovens também estão de férias neste período, a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) preparou uma programação gratuita voltada para o público de 15 a 29 anos que mora na região do Santo Cristo, na Zona Central. Estão abertas 300 vagas para aulas, workshops, oficinas e campeonatos, que acontecerão na Casa da Juventude da Providência, também na Zona Central, ao longo dos dois primeiros meses do ano. No fim do mês, o curso de Internet das Coisas (IOT), que será ministrado no recém-inaugurado Espaço da Juventude da Cidade de Deus, na Zona Oeste, ofertará 150 vagas.A Secretaria de Educação está com colônias de férias em andamento, embora as inscrições sigam abertas. Esta é a terceira edição do programa Escola de Férias , voltados para atender alunos da pré-escola ao ensino Fundamental II.