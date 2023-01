O caso foi registrado na 10ªDP(Botafogo) - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

O caso foi registrado na 10ªDP(Botafogo)Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 10/01/2023 20:57

Rio - Um finlandês foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (9), acusado de furtar roupas em shopping de Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com agentes da 10ª DP (Botafogo), o suspeito foi identificado por seguranças do estabelecimento que monitoravam sua atitude dentro de algumas lojas.

O suspeito foi encontrado já na saída do shopping, tentando fugir com um as roupas furtadas. Segundo os investigadores, para levar o material sem disparar o alarme das lojas, o homem, natural da Finlândia, rompia os lacres das peças com um alicate. A ferramenta foi encontrada com ele no momento da prisão.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a sede da distrital de Botafogo. Na unidade, os agentes descobriram que o finlandês já possuía nove anotações criminais por furto e que já havia sido preso em flagrante cinco vezes.

O Consulado Finlandês foi comunicado sobre a nova prisão.