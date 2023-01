Pré-Simpósio Internacional discute a inclusão através da educação e saúde | Rio de Janeiro | O Dia

Pré-Simpósio Internacional de Educação, Saúde e Autodesenvolvimento (SIESA) 2023 acontecerá no auditório da OAB-RJ - Divulgação

Publicado 10/01/2023 20:52

Rio - O Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro, localizado na Avenida Marechal Câmara, 150, Centro do Rio, vai receber no próximo dia 18 de janeiro o Pré-Simpósio Internacional de Educação, Saúde e Autodesenvolvimento (SIESA) 2023. Essa será a primeira fase do evento, que retornará em julho, nos dias 28 e 29, no Colégio Santo Agostinho, no Leblon, Zona Sul do Rio, para uma segunda etapa.



O SIESA é destinado para pais, cuidadores, pedagogos, professores, mediadores, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, médicos e estudantes de áreas afins. "O objetivo do pré-simpósio é fornecer discussões com uma reflexão conjunta sobre a inclusão, trazendo um conteúdo enriquecedor e atualizado com diversos campos do saber da saúde e educação", explica a psicóloga

Edlamar Mendes, uma das organizadoras.

Mais de 15 palestrantes já confirmaram presença, entre professores, investigadores e alunos de diversas universidades do Brasil, Espanha e Portugal, que irão apresentar propostas de intervenção na área da promoção dos direitos das pessoas com características específicas. Entre eles estão: Marta Relvas, Neurocientista Educacional; Isabella Souza, Neuropsiquiatra Infantil; Teresa Ruas, Terapeuta Ocupacional; Ciça Melo, formada em Comunicação e mestre em Psicologia; e Geraldo Nogueira, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com deficiência (CDPD) da OAB-RJ.

O evento também vai trazer uma reflexão conjunta sobre a inclusão de todos, sem exceções, nas suas diversas variáveis, em qualquer idade e em qualquer situação (crianças, jovens e adultos) através de uma ligação articulada da educação com a saúde, ao mesmo tempo que se promove o autodesenvolvimento e o empoderamento.



O evento conta com o apoio do Centro Fonoaudiológico Katia Badin, Paideia Conexões Acadêmicas, KIE - Associação Conhecimento, Inovação e Educação, MoveUp, Reabilis - Reabilitação Cognitiva, e da CDPD OAB-RJ.