Ativades acontecerão durante recesso escolarSecretaria Municipal de Educação / Divulgação

Publicado 19/12/2022 13:37

Rio – As férias, momento tão aguardado pela garotada, finalmente chegaram. Pensando em unir lazer e aprendizado, a Secretaria Municipal de Educação do Rio organiza mais uma vez o programa Escola de Férias, que tem por objetivo oferecer aos alunos - da pré-escola ao Ensino Fundamental II - oficinas de inovação e tecnologia, dança, música, arte, entre outras atividades, além de alimentação, como lanche e almoço.As atividades acontecerão entre os dia 9 e 13 de janeiro, de 8h30 às 12h, e serão oferecidas em parceria com os projetos "CriArte'", "#Inovei", "Na Rima", "no Passinho", "PegaVisão", "Circuito Radical" e "Luz, Câmera, Ação!". As inscrições deverão ser realizadas até o dia 9 de janeiro através deste link . O responsável deverá emitir a autorização e levar diretamente na escola polo escolhida (confira abaixo).A ideia do "Esola de Férias" é estabelecer vínculos entre os alunos e a escola, como salienta o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.