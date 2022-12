Temas das oficinas foram escolhidos pelos próprios jovens, por meio de uma enquete nas comunidades - Divulgação

Publicado 19/12/2022 22:06

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), lançou nesta segunda-feira (19), um projeto que oferece a 200 jovens das comunidades do Chapadão e da Pedreira, na Zona Norte do Rio, oficinas temáticas formativas com auxílio financeiro de R$ 500 mensais em 10 meses. O projeto, chamado ‘To de Boa’, contribui para a redução dos fatores de risco associados à violência urbana e à criminalidade.

Os jovens foram escolhidos pela 6ª Coordenadoria de Assistência Social, que atende suas famílias nos CRAS. Os critérios para que os jovens sejam selecionados vão de acordo com a situação de vulnerabilidade, risco social ou em cumprimento de alguma medida socioeducativa.

A região recebe o projeto-piloto por ser um território de baixo Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e com alta taxa de violência urbana. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) são parceiros do projeto.

“O Tô de Boa foi uma construção coletiva, primeiro escutando os jovens, eles dizendo o que querem, quais são seus sonhos, porque sem isso não conseguimos realizar um projeto que garanta autonomia. É um projeto intersetorial: sem a saúde, a educação, a cultura, o esporte, não teríamos um projeto que de fato traga cidadania para os jovens” disse a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.

De acordo com o coordenador geral de Investimentos, Projetos, Monitoramento e Avaliação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Gustavo Camilo Baptista, também representando o PNUD, o projeto é tecnicamente brilhante e, caso funcione, poderá ser expandido para todo o país, para lidar com a questão da vulnerabilidade social.

Os temas das oficinas temáticas formativas foram divididos em eixos. No Esportivo, terá oficinas de muay thai, capoeira, futebol e futsal. O eixo Arte e Cultura contemplará as opções de produção musical, audiovisual e expressão corporal, e no Mundo do Trabalho, haverá as alternativas de barbearia, elétrica e manutenção de celular.

Os temas das oficinas foram escolhidos pelos próprios jovens, por meio de uma enquete promovida pela SMAS nas comunidades. Os inscritos no projeto receberão ainda um cartão bancário nominal, com o qual poderão sacar todo mês o valor do auxílio. As aulas acontecerão quatro vezes por semana.