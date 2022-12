Voo partiu do Rio com destino ao aeroporto de Houston, no Texas, nos Estados Unidos - Divulgação

Publicado 19/12/2022 19:17 | Atualizado 19/12/2022 19:51

Rio - Cinco pessoas ficaram feridas após turbulência em voo que partiu do Rio, na noite deste domingo (18), em direção aos Estados Unidos. As vítimas, sendo dois passageiros e três tripulantes, tiveram de ser levados para um hospital depois do desembarque.

Em matéria divulgada no site da CNN Internacional, a companhia aérea United Airlines, responsável pelo voo, esclareceu que a turbulência ocorreu de forma inesperada no momento em que o avião passava por Cancun, no México.

Apesar do problema, a viagem seguiu até o destino no aeroporto Internacional George Bush, na cidade de Houston, no Texas. Segundo informações repassadas pela companhia, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo caso

O incidente com o voo do Rio acontece menos de 24 horas após outro voo registrar um incidente com feridos durante turbulência. No domingo, um voo da Hawaiian Airlines teve pelo menos 36 pessoas feridas.