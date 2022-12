No total 2.251 motoristas foram abordados - Divulgação

Publicado 19/12/2022 17:26 | Atualizado 19/12/2022 18:28

Rio - A Operação Lei Seca flagrou 308 motoristas dirigindo sob o efeito do álcool durante fiscalizações por todo o estado do Rio, no último fim de semana. No total, os agentes abordaram 2.251 motoristas. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (19).

De acordo a Secretaria de Estado de Governo, os bairros da Zona Oeste registraram os maiores índices de alcoolemia no estado. Somente em Realengo, o percentual de motoristas dirigindo embriagados chegou a 32,8%. Já no Recreio dos Bandeirantes, o índice atingiu 25,4%.

A equipe de Educação da Lei Seca também atuou durante a final da Copa do Mundo, em Copacabana. A ação interativa tinha como objetivo conscientizar o público sobre os riscos da mistura entre álcool e direção.