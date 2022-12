A distribuição das antenas será realizada em dois dias seguidos na pista sentido Fundão da Linha Amarela - Arquivo/Divulgação

Publicado 19/12/2022 15:30 | Atualizado 19/12/2022 15:55

Rio - Motoristas que circulam na Linha Amarela irão receber nesta terça (20) e quarta-feira (21) antenas corta pipas. A ação realizada pela Lamsa, concessionária que admnistra a via, será realizada na pista sentido Fundão, e também contará com a distribuição de 5 mil folhetos com o objetivo de alertar usuários para a importância da preservação da vida diante dos perigos para os motociclistas.

De acordo com dados do Linha Verde, programa do Disque Denúncia para crimes ambientais, mostram que, somente esse ano, foram recebidas 342 denúncias envolvendo locais de fabricação, comercialização e uso de cerol e linha chilena em todo o estado. O número é maior do que o do ano passado, quando 332 denúncias foram feitas. Só na cidade do Rio houve 213 denúncias do tipo esse ano.



O local da distribuição será especificamente no posto operacional da Lamsa localizado no recuo antes da entrada do Túnel da Covanca. Serão distribuídas 300 antenas corta-pipa na terça-feira (20), das 10h às 13h; e 300 na quarta-feira (21), das 14h às 17h. Os folhetos também serão distribuídos nesse trecho da via e na Praça do Pedágio, nos dois dias e nos mesmos horários da ação.

"É impressionante como ainda há pessoas que fazem uso do cerol e da linha chilena mesmo com índices alarmantes de acidentes e mortes em todo o país. Estão aí os dados do Disque Denúncia mostrando que o uso desses materiais tão perigosos para todos, infelizmente, continuam acontecendo. Esse é um problema grave que precisa ser tratado com seriedade e, nesse sentido, a distribuição das antenas corta-pipa e dos folhetos informativos só contribuem para um trânsito mais seguro e servem de alerta para os riscos", destaca José Viana, gerente de operação da Lamsa.