Tempo nublado no bairro do Leblon, na Zona Sul - Frederico Vidal / Agência O Dia

Publicado 19/12/2022 15:25 | Atualizado 19/12/2022 17:06

Rio – Cariocas e fluminenses precisam ficar muito atentos para a previsão de chuva forte durante a madrugada de terça-feira (20), de acordo com informações do Sistema Alerta Rio. Meteorologistas do Centro de Operações Rio (COR) alertam, ainda, para riscos de alagamentos e deslizamentos devido ao acumulado de chuva.



O tempo chuvoso deve seguir ao longo de terça-feira, com temperaturas em declínio: a máxima não passará dos 23ºC, e a mínima deve cair para 16ºC. Além disso, há também previsão de ventos fortes, com velocidades que podem chegar até 76 km/h.

Devido à ventania, a Marinha alertou para o risco de ressaca. Ondas de 2,5 a 3 metros podem atingir a orla da cidade a partir das 3h da madrugada de terça às 15h da tarde de quarta-feira (21).



Apesar da chegada da estação mais quente do ano na quarta-feira, o verão será recebido no Rio com tempo instável, precipitação e ventos moderados. Tudo isso, devido à formação e à atuação de um fenômeno típico da estação, conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que potencializa as nuvens já carregadas de chuvas.



Na quarta, a expectativa é de que o céu varie entre nublado a encoberto, embora haja previsão de chuva moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas permanecerão estáveis, com a máxima marcando 24ºC e a mínima, 17ºC. Os ventos estarão moderados.



A quinta-feira (22) será nublada e também com risco de chuva fraca a moderada, isolada, durante a madrugada e a manhã. Neste dia, os ventos variam entre fraco a moderado, enquanto as temperaturas seguem amenas, com a máxima não passando dos 26ºC.



A instabilidade pode propor trégua na sexta-feira (23). A expectativa é de que o céu esteja um pouco mais limpo, variando entre nublado a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva e o tempo segue fresco, com a máxima ainda marcando 28ºC.



Tempo nesta segunda-feira



Para tristeza dos cariocas, muitos aproveitando as férias, a semana começou chuvosa, devido à atuação da ZCAS em parte da Região Sudeste. O céu variou entre nublado a encoberto e, além das pancadas de chuva no início da noite, também teve risco de chuva fraca a moderada ainda durante a tarde. A primavera se despediu sob um tempo ameno, com máximas na casa dos 27ºC em algumas regiões da cidade.



Recomendações em caso de ventos fortes:



Na rua



– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;

– Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.



Em casa

– Feche portas e janelas;

– Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;

– Feche o registro de gás;

– Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Recomendações de segurança para o aviso de ressaca



• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.