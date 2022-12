Material apreendido com o miliciano Felipe Azevedo em Guaratiba, Zona Oeste - Divulgação

Rio - Um miliciano identificado como Felipe Azevedo, integrante do bando do Zinho, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (19) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como responsável pela administração do serviço clandestino de TV a cabo na região, o "gatonet".

Felipe estava em casa quando foi surpreendido pela ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Com ele, os agentes encontraram diversos documentos relativos à cobrança das extorsões praticadas pela associação criminosa.

Os "cartões de mensalidade" indicavam as informações dos moradores, como nome, endereço, valor do pagamento e data de vencimento. Caso não recebesse o dinheiro, Felipe escrevia uma observação de que o serviço seria cortado.

Na delegacia, o miliciano confessou aos agentes que faturava cerca de R$ 180 mil por mês apenas com a exploração desse serviço em Guaratiba. Segundo as investigações, funcionários de empresas de TV a cabo e internet são impedidos de atuar na região.

Felipe Azevedo foi encaminhado à Draco, localizada na Cidade de Polícia (Cidpol). Ele responderá por constituição de milícia privada e porte irregular de arma de fogo.

O bando liderado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, é investigado por vários crimes, como homicídios, extorsão, parcelamento irregular do solo urbano para fins de construção civil e exploração irregular da venda de água, gás, internet e TV a cabo.

Zinho assumiu a liderança da organização criminosa em 2021, após a morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko. A quadrilha é considerada o maior grupo paramilitar do estado e atua em diferentes pontos da Zona Oeste do Rio.