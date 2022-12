Novas inscrições começarão a partir do dia 10 de janeiro nas 34 unidades escolares - Divulgação

Publicado 19/12/2022 19:55 | Atualizado 19/12/2022 20:30

Rio – A Prefeitura de Japeri, na Baixada, divulgou, nesta segunda-feira (19), o período de matrícula nas unidades escolares para o ano letivo de 2023. Os alunos que já fazem parte da rede, do 1º e 6º ano, poderão realizar o procedimento entre os dias 10 e 13 de janeiro. Já os novos alunos, da creche até o 9° ano e EJA, terão do dia 16 a 20 de janeiro.

Para realizar a inscrição de alunos do Ensino Fundamental, os responsáveis precisam comparecer na escola pretendida, das 8h às 13h. Para oportunidades na Educação de Jovens e Adultos, devem procurar as unidades das 13h às 18h, com documento de identificação com foto.

De acordo com a prefeitura, será necessário apresentar a seguinte documentação para o cadastro: cópia do registro de nascimento; 2 fotos 3x4; histórico escolar ou declaração de escolaridade; comprovante de residência atualizado; atestado de saúde com validade de até um ano; laudo médico para alunos com deficiência; identidade e CPF do responsável; cópia do cartão do SUS; cópia do cartão do Bolsa Família e a cópia da identidade/CPF/certificado de reservista para maiores de 18 anos.

De acordo com o edital, novas matrículas para Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental Regular obedecerão a disponibilidade de vaga de cada unidade e a faixa etária de cada nível ou ano de escolaridade da segunda forma:

Berçário I – 6 meses no ato da matrícula.

Berçário II – 1 ano até 31/03/2023

Maternal I – 2 anos até 31/03/2023

Maternal II – 3 anos até 31/03/2023

Nível I – 4 anos até 31/03/2023

Nível II – 5 anos até 31/03/2023