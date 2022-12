Ação resultou na apreensão um revólver calibre.38 com seis munições - Divulgação

Publicado 19/12/2022 18:32

Rio - Agentes da 9° BPM (Rocha Miranda) prenderam, nesta segunda-feira (19), um homem apontado como o principal ladrão de cargas da comunidade do Morro da Serrinha, em Madureira. Segundo os agentes, o bandido, conhecido como “Beiço”, foi preso no momento que tentava roubar uma carga de eletrodomésticos avaliada em R$ 60 mil. A identidade do preso não foi revelada.

De acordo com a corporação, a carga foi recuperada após o Batalhão de Rocha Miranda ser acionado para um roubo de carga na Avenida Ministro Edgard Romero, a principal de Madureira. “Beiço” faz parte de uma quadrilha que está sendo monitorada pelo batalhão há cerca de um mês.

Na ação os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições. A ocorrência foi encaminhada para a 29ª DP (Madureira).