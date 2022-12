O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

Publicado 19/12/2022 20:06

Rio - Um faxineiro de uma empresa que presta serviços para uma creche municipal de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, foi baleado e morreu, na manhã desta segunda-feira (19), durante um tiroteiro entre criminosos e policiais militares. A vítima, identificada como Geraldo de Almeida, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, o comando do 35ºBPM (Itaboraí) informou que agentes do batalhão foram acionados por populares que relataram sobre suspeitos armados circulando em um carro na região da praça do bairro Visconde, no município de Itaboraí, na tarde desta segunda-feira (19). E, ao chegarem no local tentaram abordar o veículo com as características indicadas.

Segundo os agentes que estavam na ocorrência, no momento da abordagem, os ocupantes do carro atiraram contra os policiais e ocorreu reação. Ao cessarem os disparos, a equipe policial iniciou buscas na região, sendo um homem encontrado ferido.

Ainda de acordo com a PM, no local, os policiais recuperaram o veículo, que era roubado, e apreenderam uma arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O 35ºBPM (Itaboraí) também irá instaurar um procedimento apuratório interno a respeito da ocorrência.

Procurada, a Prefeitura de Itaboraí esclareceu que de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o caso aconteceu fora das dependências da escola.

"O colaborador é vinculado a uma empresa que presta serviços para a rede municipal de ensino. Prontamente, a SEMED acionou a empresa responsável para disponibilizar a assistência necessária. A SEMED ressalta ainda que não havia estudantes na unidade nesta segunda-feira (19) devido ao recesso escolar", disse em nota.

Já a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que investiga a morte de Geraldo de Almeida. "Policiais militares estão sendo ouvidos e diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer os fatos", relatou em comunicado.