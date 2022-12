Oitava reunião com concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia aconteceu no CICC da Polícia Militar - Divulgação

19/12/2022

Rio - O comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio realizou, nesta segunda-feira (19), uma reunião com concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O encontro teve como objetivo alinhar ações integradas para reduzir os índices de roubos, furtos e vandalismo em equipamentos urbanos.

A PM informou que, desde novembro deste ano, foram realizadas 73 ações integradas com envolvimento de concessionárias e operadoras. No mesmo período, ocorreram 65 prisões e a apreensão de 652 quilos de cobre e 247 metros de cabos.

Nesta segunda, o coronel Luiz Henrique Pires participou da oitava reunião. Os representantes de concessionárias, operadoras de telecomunicações e órgãos públicos tem como meta compartilhar informações e alinhar ações para prevenção e o combate aos crimes que afetam os serviços.