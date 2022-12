Estátua de jornalista fica na praça que também leva seu nome, na altura do Posto 12, do Leblon - Reprodução Internet

Estátua de jornalista fica na praça que também leva seu nome, na altura do Posto 12, do LeblonReprodução Internet

Publicado 19/12/2022 16:31 | Atualizado 19/12/2022 16:59

Rio - A estátua do jornalista Zózimo Barrozo do Amaral, instalada em praça de mesmo nome no Leblon, Zona Sul do Rio, passa por manutenção desde o último dia 16 de novembro. De acordo com a Prefeitura do Rio, a peça recebe reparos "minuciosos" como a recuperação dos pés da escultura, que foram corroídos pela maresia.



Feita pela equipe da Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada a Secretaria Municipal de Conservação, a manutenção da estátua em bronze também irá recolocar uma peça furtada, o que demandou a retirada para o reparo.

O serviço foi informado para a população através de comunicado deixado no local onde a peça fica. "Instalamos uma placa no local, para que a população saiba que a estátua está segura e passando por revitalização”, explica a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.



De acordo com a secretaria, a estátua de Zózimo Barrozo do Amaral é feita em bronze, em tamanho natural, e foi inaugurada em novembro de 2001. Assinada por Roberto Sá, a escultura retrata o homenageado contemplando a paisagem, com o paletó sobre o ombro.

Outros elementos também compõem a estátua: uma parte da murada do Leblon, onde estão fixadas uma máquina de escrever, uma agenda e uma página do Jornal do Brasil, veículo no qual o jornalista publicou sua coluna durante muitos anos.

Quem foi Zózimo?

Zózimo foi um dos colunistas sociais mais importantes do jornalismo brasileiro. Em 1969, ele foi preso após publicar uma nota sobre um general de alto escalão do governo militar. O jornalista começou sua carreira no "Globo", onde esteve de 1963 a 1969.

Na sequência, trocou de redação e foi para o “Jornal do Brasil”, onde assumiu protagonismo ao transformar o colunismo social com a inserção de notícias, na época em que esse perfil de publicação focava na vida badalada da alta sociedade. Após a longa passagem pelo JB, em 1993, Zózimo volta ao Globo com uma coluna própria, onde permaneceu até sua morte, aos 56 anos, em 1997.