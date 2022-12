Fuzil Colt M4 foi apreendido por agentes do 41º BPM em Anchieta - Divulgação

Publicado 19/12/2022 19:16

Rio - Policiais militares encontraram, nesta segunda-feira (19) um galpão utilizado por criminosos para esconder armas e drogas no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio. No local, os agentes apreenderam um fuzil Colt M4, considerado armamento de guerra.

Após um levantamento de dados do comando do 41º BPM (Irajá), uma equipe foi enviada para o galpão, localizado na Avenida Crisóstomo Pimentel de Oliveira.

Além do fuzil, também foram apreendidas 10 munições, um cinto de guarnição e drogas. De acordo com a PM, o material pertencia à facção criminosa Comando Vermelho.

O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).