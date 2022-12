Suspeitos foram presos na estação de trem em Madureira, na Zona Norte do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/12/2022 13:46 | Atualizado 19/12/2022 13:47

Rio - Três homens foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (19), por vender ilegalmente bilhetes de acesso às plataformas de trem. O trio, detido na estação da SuperVia em Madureira, na Zona Norte do Rio, responderá por associação criminosa e estelionato.

De acordo com a concessionária, as passagens eram comercializadas por um preço inferior ao cobrado no guichê. Com isso, o prejuízo mensal da empresa é estimado em R$ 3 milhões.

A quadrilha especializada nessa ação criminosa está sendo investigada pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD). As diligências apontam que os suspeitos utilizam recursos eletrônicos para fraudar o sistema de acesso por meio de recarga de créditos inseridos em um cartão.

O grupo atua em diversas estações e possui divisão de tarefas. Um integrante é responsável pela recarga fraudulenta, enquanto outros atraem passageiros para uma catraca e vendem os bilhetes por R$ 4.

Segundo a Polícia Civil, a investigação da DDSD segue em andamento para identificar e prender outros suspeitos da quadrilha. Dois dos três presos têm anotações criminais: um por roubo e outro por receptação.

Durante a prisão, os agentes também apreenderam cartões da SuperVia, dinheiro e aparelhos de telefone celular.