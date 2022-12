Polícia Federal deflagra Operação Faunus contra caça ilegal - Divulgação / Polícia Federal

Polícia Federal deflagra Operação Faunus contra caça ilegalDivulgação / Polícia Federal

Publicado 19/12/2022 13:28

Rio - Equipes da Polícia Federal deflagraram a Operação Faunus, na Área de Proteção Ambiental federal do Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada, em repressão à caça comercial clandestina de animais silvestres na região. A ação foi realizada no último sábado (17), em cumprimento de um mandado de busca expedido pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.



De acordo com informações da instituição, os policiais localizaram, no interior da floresta, um “bunker” estruturado para abrigar caçadores armados, que ficavam posicionados em plataformas elevadas acima da mata, com iscas espalhadas para atrair pacas, antas, cutias, tatus, onças e outros mamíferos de maior porte.



A base clandestina da organização contava com suporte de uma sofisticada estrutura logística destinada a atingir a maior quantidade de animais possível.



Na área, havia uma rede de monitoramento formada por mais de 20 câmeras, dispostas em locais de interesse e pontos ocultos de observação, que permitiam disparos mais eficientes aos caçadores, além de um sistema de comunicação por rádio VHF.



No imóvel principal, os agentes encontraram munições, armadilhas aptas a disparar cartuchos de arma de fogo, trajes de camuflagem, equipamentos de caça e armas longas.



O complexo foi abandonado pouco antes da chegada da equipe. O material encontrado foi apreendido pelos policiais e será periciado.



Segundo a PF, as investigações continuam para identificar e prender os caçadores, intermediários, receptadores de carnes, peles e outros produtos e demais envolvidos nos crimes ambientais praticados na região.

