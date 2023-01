Desmobilização de acampamento bolsonarista na Praça Duque de Caxias deixa rastro de sujeira - Pedro Ivo/Agência O Dia

Desmobilização de acampamento bolsonarista na Praça Duque de Caxias deixa rastro de sujeiraPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 10/01/2023 16:10 | Atualizado 10/01/2023 16:33

Rio - A desmontagem do acampamento de bolsonaristas na porta do Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, deixou um rastro de lixo e sujeira no local. O processo de desmobilização começou nesta segunda e seguiu pela manhã desta terça-feira (10), com suporte de militares do Exército, que fazem a limpeza da área.



Pedaços de madeira, pallets, roupas de cama, colchões e utensílios domésticos foram deixados pelos apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que começaram a sair do acampamento nesta segunda.

fotogaleria

Alguns bolsonaristas ainda estavam na região na manhã desta terça-feira, mas a maioria já havia deixado o local. A maior parte do material usado no acampamento também já havia sido retirado até a noite desta segunda.

A desmobilização atendeu a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF), e um pedido do Ministério Público Federal (MPF) ao Exército.



O processo de saída contou com o apoio do Governo do Estado, que deixou a Polícia Militar de prontidão no local onde estava o acampamento. A Prefeitura do Rio também colaborou com a desmobilização na Praça Duque de Caxias, ao lado da Central do Brasil.