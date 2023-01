Rio de Janeiro

Desocupação de acampamento de bolsonaristas no Centro deixa rastro de sujeira

Material deixado por grupo em frente do Palácio Duque de Caxias é retirado desde a manhã desta terça-feira. Limpeza é feita com auxílio de militares do Exército

Publicado 10/01/2023 16:10 | Atualizado há 3 horas