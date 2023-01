O Vacinômetro do estado indica que, até esta segunda-feira (9), foram aplicadas 40.473.363 doses do imunizante contra o coronavírus - Renan Otto / Ascom PMSG

Publicado 10/01/2023 17:48

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (9), 2.542 novos casos e nove mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.712.254 casos confirmados e 76.562 óbitos desde o início da pandemia, decretada no início de março de 2020.

As taxas de ocupação em enfermarias e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) seguem em 100% e 55%, respectivamente.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade é de 2,83%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24h não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Vacinação

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até esta segunda-feira (9) foram aplicadas 40.473.363 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14,5 milhões são da primeira dose, 13,2 milhões da segunda, 8 milhões da terceira dose e 3,6 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 81% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.

Cidade do Rio espera aplicar 100 mil doses de reforço contra a covid-19 em crianças

A aplicação da vacina contra a covid-19 nos pequenos começou a ser aplicada nesta segunda-feira (9) e as expectativas são altas: espera-se que até 100 mil crianças, com idade entre 5 e 11 anos, recebam a dose de reforço nesta semana. A cidade conta 112 mil doses para o grupo, que deve receber o imunizante quatro meses após ter completado o esquema primário.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde do Rio (SMS), Daniel Soranz, dos 19 pacientes atualmente internados com o novo coronavírus na capital fluminense, quatro são crianças. "A criança é sempre um público de atenção, porque a internação de criança é algo que não é comum, não é para ser comum. Infelizmente, a gente ainda vê crianças não vacinadas sendo internadas", disse Soranz que ressaltou a importância da dose de reforço, em especial para as crianças com comorbidades.

Além disso, o secretário informou que o atual cenário epidemiológico do município é favorável, devido à alta cobertura da população adulta no esquema primário. Entretanto, segundo Soranz, aproximadamente um milhão de cariocas não retornaram aos postos para receberam o reforço contra a doença, o que acende um alerta para o Carnaval, período em que há grandes pontos de aglomeração e presença de visitantes na cidade Rio de Janeiro.