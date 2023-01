Caminhão pega fogo e provoca o bloqueio da Avenida Rodrigues Alves, no sentido Tùnel Marcelo Alencar, na altura da Avenida Professor Pereira Reis - Reprodução Twitter

Caminhão pega fogo e provoca o bloqueio da Avenida Rodrigues Alves, no sentido Tùnel Marcelo Alencar, na altura da Avenida Professor Pereira ReisReprodução Twitter

Publicado 10/01/2023 18:15

Rio - Um caminhão pegou fogo e causou bloqueio total da Avenida Rodrigues Alves, sentido Aterro do Flamengo, no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (10). Por conta da interdição, a Via B4, que dá acesso à Via Binário do Porto e a Rua da Gamboa, foi usada como alternativa para os motoristas no caminho para o Túnel Marcelo Alencar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Cidade do Samba foi acionado para o local às 15h54. Três caminhões da corporação atenderam ao chamado e conseguiram controlar o fogo no veículo. Ninguém ficou ferido no incêndio.



Apesar do socorro rápido, praticamente toda a estrutura do caminhão foi consumida pelas chamas. Apenas a parte do chassi traseiro resistiu ao fogo. Ainda não há informações sobre o conteúdo da carga.



Segundo o Centro de Operações, o bloqueio da via provocou retenções até a Rodoviária do Rio. O trânsito foi deslocado para a Via B4, que conecta a Rodrigues Alves à Via Binário e Rua da Gamboa. A via foi liberada cerca de uma hora e meia depois, por volta das 17h, com a retirada do veículo.

