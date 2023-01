Morte de Daniela aconteceu na Rocinha, na Zona Sul do Rio - Pedro Magalhães / Prefeitura do Rio

09/01/2023

Rio - Uma mulher, identificada como Daniela Soares, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (29) na Rocinha, na Zona Sul do Rio. O suspeito seria o seu companheiro que se entregou na Cidade da Polícia.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha foram chamados para verificar uma ocorrência de feminicídio na comunidade. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos de arma de fogo.

De acordo com a PM, Daniela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas, devido aos ferimentos, a vítima não resistiu. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mulher chegou com vida na unidade.

Militares do quartel da Gávea foram acionados para a Estrada da Gávea, próximo ao Ressaka Bar, por volta das 1h55.

A PM ainda ressaltou que a equipe que atendeu a ocorrência foi até a Delegacia de Homicídios da Capital para comunicar o crime. Ainda segundo a corporação, o suspeito se entregou na Cidade da Polícia, onde permaneceu preso.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Segundo caso em 24h

A morte de Daniela corresponde ao segundo caso de feminicídio na Rocinha em 24h. Neste domingo (8), Carmen Dias da Silva foi morta a facadas pelo namorado . O homem chegou a fugir, mas foi preso horas depois por policiais da UPP Rocinha.

Violência contra a mulher em 2023

O ano mal começou e já há registros de feminicídios e tentativas de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro. No sábado (7), a idosa Helena Maria da Costa, de 74 anos, foi morta a facadas depois de abrigar dois homens em sua casa em Santa Tereza, no Centro do Rio. Um suspeito foi preso

Na última segunda-feira (2), outras duas mulheres também foram vítimas de ex-companheiros. A estudante Gabriela Souza , de 27 anos, foi morta no Parque São José, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O principal suspeito é o ex-marido Fábio Araújo da Silva. Segundo informações da Polícia Civil, uma briga entre os dois começou pois ele queria ver mensagens no celular da jovem, que não permitiu a invasão de privacidade. O homem foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) por feminicídio e confessou o crime.

No mesmo dia, a empresária Rosilene de Azevedo da Silva , de 39 anos, foi morta com quatro tiros disparados pelo ex-companheiro, o também empresário Thiago Oliveira Souza, de 41 anos, em uma peixaria de Cabo Frio. O homem fugiu após o crime, mas foi preso na tarde de terça-feira (3).

Estado do Rio registra recorde de feminicídios em 2022

Mesmo com dados disponíveis apenas até o mês de novembro, 2022 foi o ano mais letal para as mulheres desde 2016 no estado do Rio - quando começaram a ser computados estes indicadores. De acordo com os números do Instituto de Segurança Pública (ISP), nos onze primeiros meses do ano passado foram 97 feminicídios.

O número de tentativas de feminicídio chegou a 265, ficando atrás de 2019 (334), 2018 (288) e 2020 (270).