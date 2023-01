Gabriela Silva de Souza, de 27 anos, havia se separado de Fábio Araújo da Silva por conta de uma traição - Reprodução/ TV Globo

Publicado 03/01/2023 10:33 | Atualizado 03/01/2023 11:09

Rio - Uma mulher de 27 anos foi morta esganada pelo ex-marido na manhã da última segunda-feira (2) no Parque São José, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Fábio Araújo da Silva se entregou ontem à 38ª DP (Brás de Pina) e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante. A estudante de contabilidade da Uerj Gabriela Souza tinha dois filhos com o autor do crime, de dois e de quatro anos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.



Fábio Araújo da Silva levou os dois filhos para a casa da mãe em Belford Roxo e se entregou à polícia Reprodução/ TV Globo

Segundo o programa "Bom Dia, Rio", da TV Globo, o casal teria se separado após Gabriela descobrir uma traição em novembro do ano passado. Mas, segundo familiares, o término até então parecia pacífico. Fábio, inclusive, passou as festas de fim de ano com a família da vítima, com quem ainda morava no fundo do terreno dos sogros. Ele falava que iria se mudar no dia em que cometeu o crime, 2 de janeiro.

Gabriela Silva de Souza, de 27 anos, cursava contabilidade na Uerj Reprodução/ TV Globo

Após esganar a mulher, Fábio teria levado os filhos à casa da mãe em Brás de Pina e se entregou à polícia. Ainda não há informações sobre enterro.

Tentativa de feminicídio na Cidade Alta

Em outro caso de violência contra mulher, Stephany Ferreira do Carmo, de 25 anos, foi esfaqueada em casa n a virada do Réveillon durante uma briga na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. O suspeito Adriano Quirino da Silva foi preso na manhã desta terça-feira. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira (3), Stephany segue em estado grave na UTI do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

O governador Claudio Castro afirmou durante a posse de seus secretários na segunda-feira (2) que o combate ao feminicídio será uma prioridade em seu novo mandato.