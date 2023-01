Composição pegou fogo na estação de Triagem, Zona Norte do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/01/2023 20:00

Rio - Passageiros do metrô passaram por um susto no início da noite desta terça-feira (3). De acordo com os relatos, uma composição teria pegado fogo na estação de Triagem, na Zona Norte do Rio. Os usuários também relataram barulhos de explosão. O Corpo de Bombeiros esteve no local e detectou fogo em uma das composições, mas descartou incêndio. Não houve feridos.



Por meio de nota, o MetrôRio também reforçou que não houve incêndio no trem, mas sim uma avaria elétrica, que causou fumaça. As causas estão sendo apuradas.

O MetrôRio informou ainda que houve um corte de energia no trecho energia no trecho entre Maria da Graça e Maracanã por conta de problemas técnicos em uma das composições. Com isso, a circulação da Linha 2 foi prejudicada entre Botafogo e Maracanã. A operação foi restabelecida por volta das 19h40.



A concessionária disse que os passageiros receberam o bilhete Siga Viagem para continuar o trajeto em outros meios de transporte.